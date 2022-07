Roma, nel summit andato in scena con l'Atalanta si è parlato anche di Veretout

vedi letture

Secondo quanto riferito da Il Tempo, nel summit andato in scena fra Roma è Atalanta, si è discusso anche di Jordan Veretout. Il futuro del centrocampista francese a Roma è in bilico, nonostante lui abbia garantito la sua permanenza nella Capitale. Diversi i nomi in ballo tra Roma e Atalanta: su tutti Mario Pasalic, che Mourinho vorrebbe con sé a Trigoria.