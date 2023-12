Roma, nessun caso Renato Sanches. Mourinho: "Gli chiedo pubblicamente scusa"

vedi letture

José Mourinho, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta contro il Bologna: "Voglio chiedere pubblicamente scusa a Renato Sanches, è molto dura per un calciatore, ma è dura anche per un allenatore, l'ho fatto 3-4 volte nella mia carriera e non è facile". Il tecnico ha poi proseguito parlando di chi non era presente al Dall'Ara: "Senza Paulo Dybala la classe non c'è, senza Romelu non c'è fisicità. La gente in campo voleva far meglio e dare di più", ha dichiarato.

Il portoghese ha continuato: "Abbiamo avuto grandi difficoltà a livello fisico, hanno gente con gamba ed intensità, con un bel motore".