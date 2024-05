Roma, niente addio per Rui Patricio? Il portoghese può rimanere come secondo

Rui Patricio potrebbe restare a Roma. Nonostante l'addio di José Mourinho (che lo ha voluto fortemente nella Capitale) e il posto da titolare strappato da Svilar, reduce da una seconda parte di stagione giocata ad altissimi livelli, l'estremo difensore portoghese potrebbe rimanere in giallorosso. Il Messaggero in edicola oggi ha svelato un interessante retroscena, l'ex Wolverhampton - in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno - potrebbe chiedere un rinnovo come secondo portiere, un modo per far crescere ancora Mile Svilar e dare maggiori certezze in caso di necessità.

Opzione possibile

Una scelta che ovviamente potrebbe essere accolta positivamente dal club giallorosso (dipenderà anche dal portiere, non è escluso che il club possa adeguare al ribasso l'ingaggio), ma tutto dipenderà da chi rimarrà e da chi deciderà di intraprendere altre strade. Dopo due anni di piena titolarità Rui Patricio è stato costretto a lasciare lo spazio fra i pali a Svilar: fino al mese di febbraio il numero 1 giallorosso ha collezionato 24 partite giocate (di cui 23 in Serie A e 1 in Coppa Italia) per un totale di 2.160'. L'ultima apparizione in campo di Rui Patricio risale ormai al 10 febbraio, nella sconfitta interna contro l'Inter per 2-4.