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Roma, non solo il ko: si ferma Konè. Problema al flessore, condizioni da valutare
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Le brutte notizie per la Roma non riguardano soltanto l’eliminazione dall’Europa League. Durante la partita con il Bologna, è infatti uscito per infortunio Manu Koné: per il centrocampista francese, secondo quanto filtra, si è trattato di un problema al flessore della gamba destra.
Koné è da valutare, nelle prossime ore si capirà meglio l’entità dell’infortunio. Niente riposo, come prevedibile: la ripresa è fissata già a oggi, venerdì 20 marzo.
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