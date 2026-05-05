Roma, ora ci devi credere: Fiorentina travolta, inizia la rimonta Champions

Se il treno Champions è passato per l’Olimpico, la Roma ha preso il biglietto ed è salita al volo. Chissà se arriverà davvero a destinazione, ma intanto oggi non è tempo di rimpianti. La sconfitta del Milan per mano del Sassuolo e il pareggio casalingo della Juventus contro l’Hellas Verona rappresentavano un’occasione troppo grande da sprecare, e la squadra di Gian Piero Gasperini ha risposto presente. Lo ha fatto nel miglior modo possibile: i giallorossi travolgono la Fiorentina, archiviando la pratica in appena 34 minuti grazie alle reti di Mancini, Wesley ed Hermoso. Nella ripresa, poi, è Pisilli a mettere il sigillo sul definitivo 4-0.

Una prestazione da squadra cinica e matura, che ora ha da un lato l’obbligo di credere nella rimonta sulle dirette concorrenti e dall’altro la consapevolezza di avere un margine d’errore ridotto al minimo. Le prossime tre gare contro Parma, Lazio ed Hellas Verona andranno affrontate con la mentalità di chi sa di non poter sbagliare, nella speranza che arrivi un altro passo falso dalle rivali. Proprio su questa rincorsa si è espresso Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa post-partita: “Abbiamo sempre e solo pensato al nostro obiettivo e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo. Siamo molto fiduciosi, ma lo siamo sempre stati anche quando le cose andavano meno bene. La crescita e la voglia di questa squadra ci animano fortemente”.

Insomma, la rincorsa è appena iniziata e il rush finale si preannuncia lungo e tortuoso. Ma a questo punto non è più possibile tirarsi indietro: ogni pallone può cambiare il volto di una stagione fin qui ricca di alti e bassi. E Gasperini, con una Roma così, fa bene a crederci.