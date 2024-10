Roma, ottobre il mese decisivo per il rinnovo di Svilar: in programma incontri con gli agenti

vedi letture

Da secondo portiere senza grandi aspettative, Mile Svilar è diventato il titolare indiscusso grazie alle sue prestazioni di alto livello. Il momento di svolta è stato durante la seconda parte della scorsa stagione, in particolare in seguito alla partita contro il Milan, che segnò anche l’ultima presenza di José Mourinho sulla panchina della Roma. Da quel momento, Svilar si è affermato come leader della difesa, offrendo sicurezza e interventi cruciali.

Sul fronte contrattuale, racconta oggi Il Tempo, ottobre potrebbe essere un mese decisivo per il suo rinnovo con la Roma. Il direttore sportivo Ghisolfi ha in programma degli incontri per discutere il futuro del portiere, puntando a blindarlo con un nuovo accordo. Intanto, Svilar continua la preparazione per il prossimo impegno di campionato contro l’Inter, previsto per il 20 ottobre, allenandosi sotto le direttive di Ivan Juric, attuale allenatore della squadra.

In assenza di alcuni compagni di squadra come Dybala ed El Shaarawy, impegnati nel recupero dai rispettivi infortuni, Svilar sta lavorando per mantenere alta la sua forma fisica in vista della ripresa della Serie A. La sua complicata situazione relativa alla Nazionale (ha giocato con la Serbia ma vuole rappresentare il Belgio, tuttavia la sua unica presenza con la nazionale serba, nel 2021, glielo impedisce, ndr).