Roma, Pau Lopez: "Rammarico per quanto fatto vedere nel primo tempo, volevamo vincere"

Dopo il pareggio contro l'Inter, il portiere giallorosso Pau Lopez ha parlato ai microfoni di Roma TV:

C'è rammarico per non aver vinto?

"Sì, abbiamo pareggiato alla fine della partita - riporta Vocegiallorossa.it - ma per quello che abbiamo visto nel primo tempo c'è un po' di rammarico. Abbiamo regalato i primi 20 minuti del primo tempo e l'Inter ha fatto due gol. Peccato, volevamo vincere, era importante ottenere i tre punti".

Questa prestazione concede alla Roma la convinzione di poter lottare fino in fondo con Juventus, Inter e Milan?

"Non mi piace fare questi discorsi, mancano ancora tante partite, vediamo più avanti dove ci troviamo".

Com'è l'umore della squadra?

"Un po' strano. Siamo entrati nello spogliatoio e si percepiva che c'era qualcosa che non era andato bene. Pareggiare alla fine è sempre ottimo, ma la sensazione non era quella. Volevamo i tre punti. Ci dispiace soprattutto per aver buttato quei 25 minuti".

Avevate studiato come difendere sui calci d'angolo dell'Inter?

"Sì, lo facciamo sempre. Era un aspetto importante, anche l'anno scorso contro di loro abbiamo preso un gol simile. Già avevamo subito un gol su calcio d'angolo contro il Crotone, dobbiamo vedere come migliorare".