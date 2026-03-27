Roma, pazza idea Salah: feeling forte con la piazza, ma lo stipendio è un ostacolo

Mohamed Salah dopo 9 stagioni con i Reds, altrettanti titoli e ben 255 gol sparsi nelle sue 436 partite ad Anfield Road, lascerà il Liverpool: da giorni è partita la caccia alla prossima destinazione dell'egiziano, che sembrava vicino all'addio dodici mesi fa e alla fine si è convinto a prolungare la permanenza in Premier.

Feeling molto forte con Roma,

Secondo Gazzetta.it uno dei club a corteggiare il fuoriclasse africano è la Roma, con cui Salah ha giocato due anni dal 2015 al 2017, segnando 34 gol in 83 partite. Nella Capitale l'egiziano ha vissuto due anni meravigliosi in campo e fuori, per stessa ammissione del giocatore, e il feeling con la piazza è rimasto forte.

Doppia offerta dall'Arabia, ma la guerra frena tutto

In Inghilterra sono sicuri che tra le squadre a cui Momo sta pensando per il suo futuro ci sia proprio quella dei Friedkin. Il profilo dal punto di vista economico non sarebbe proprio quello ideale, considerando che Salah oggi guadagna oltre 12 milioni netti a stagione, al lordo circa 20. E che il tetto della Roma per il prossimo anno è stato invece fissato a 4 netti, non oltre. Salah in questo momento è stato avvicinato da due club arabi, l’Al-Ittihad e l’Al-Qadsiah, che sarebbero probabilmente disponibili a garantirgli lo stesso stipendio, se non anche oltre. Tuttavia l’Arabia Saudita è a un soffio dalla guerra in Medio Oriente, e questo è un grosso ostacolo, chissà che non possa dare ulteriori chances al sogno giallorosso.