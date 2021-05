Roma, per il CorSport non c'è solo Boniek: come collaboratori in lista anche Amelia e Nela

Mourinho studia l'organigramma della Roma e prosegue il casting per il collaboratore tecnico che lo affiancherà. Ma i Friedkin vogliono anche un'altra figura, un dirigente che possa gestire l'area tecnica. Oltre a Zibì Boniek, per il quale ci sono già stati dei contatti - riporta il Corriere dello Sport - nella scorsa settimana si era parlato di Marco Amelia, che aveva lavorato per una stagione con lo Special One al Chelsea. C’è stato un contatto, che potrebbe avere un seguito. Adesso Amelia è impegnato con il Livorno, aspetta una chiamata, alla Roma non direbbe mai no, anche se gli piacerebbe continuare l’esperienza di allenatore in prima. Per quel ruolo, con il compito di fare da trait d’union tra la società e la squadra, potrebbe avere una chance Sebino Nela, un altro grande ex calciatore, amato dai tifosi giallorossi. E’ stato spesso vicino a un ritorno giallorosso, che finora non si è concretizzato.