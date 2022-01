Roma, Pinto lavora già per la prossima stagione: Senesi, Xhaka e Kostic sul taccuino

vedi letture

La Roma lavora già per il mercato in vista della prossima stagione. Come si legge sulle colonne de Il Messaggero i ruoli dove intervenire sono noti: un centrale difensivo, un centrocampista e un'ala/seconda punta. Senesi (Feyenoord), Xhaka (Arsenal) e Kostic (Eintracht), a meno che l'Inter per il serbo non beffi tutti già a gennaio, sono profili che non sono mai usciti dai radar di Pinto.