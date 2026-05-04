Roma, Pisilli: "Cerco di diventare il tipo di giocatore che Gasperini chiede di avere"

L’Olimpico si prepara a un’altra sfida carica di significato. La Roma arriva all’appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime settimane: buone prove alternate a difficoltà di continuità, specialmente contro avversari organizzati. Tra le mura amiche, però, i giallorossi sanno alzare il livello grazie al sostegno del pubblico. Dall’altra parte, la Fiorentina non ha ancora raggiunto la salvezza matematica: una vittoria in questo match potrebbe garantirgliela.

Prima del fischio d’inizio, i microfoni di DAZN hanno intervistato il centrocampista della Roma Nicolò Pisilli. Ecco le sue parole.

Con il mister non si scherza e con lui stai crescendo tanto, tantissimo quest’anno. In che cosa ti senti migliorato, cambiato sotto la sua guida?

"Io cerco di diventare il tipo di giocatore che lui chiede di avere. Quindi cerco di lavorare al meglio durante tutta la settimana, capire le sue idee e provarle a mettere in campo. Sono contento se adesso lui si fida di me e ripone la sua fiducia mettendomi in campo. Io, ovviamente, cerco ogni settimana, ogni partita che giochiamo, di dare tutto me stesso. E poi a volte va bene, altre volte va peggio, ma io tutto quello che ho lo metto sempre".