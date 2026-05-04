Roma, Pisilli: "Ben vengano questi risultati, ma pensiamo a noi. Abbiamo una grande chance"

Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio del match contro la Fiorentina: "Non è che ci aspettavamo questi risultati, noi pensiamo a noi e a fare la nostra partita, poi ben vengano questi risultati. Sappiamo che abbiamo una grande occasione e faremo di tutto per coglierla".

Quando è scattata la scintilla tra lei e Gasperini?

"Non lo so, io ho cercato sempre di allenarmi al massimo e capire sempre di più le sue richieste. Sono contento che oggi il mister riponga in me la sua fiducia e faccio di tutto per accontentarlo in campo".