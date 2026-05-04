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Roma, Pisilli: "Con 3 vittorie abbiamo buone possibilità di andare in Champions"

Roma, Pisilli: "Con 3 vittorie abbiamo buone possibilità di andare in Champions"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 23:00Serie A
Alessio Del Lungo

Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-0 sulla Fiorentina: "Tutta la squadra ha fatto una grande partita, non solo io. Anche il secondo tempo abbiamo giocato al massimo, cosa che a Bologna non era successo, ci eravamo un po' adagiati. E abbiamo approcciato molto bene".

Quante possibilità ha la Roma di entrare in Champions?
"Non lo so, ma so che se giochiamo così possiamo toglierci grandi soddisfazioni continuando a vincere. Se vinciamo le 3 partite che ci mancano per me ci sono buone possibilità di entrare in Champions".

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