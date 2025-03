Roma, prima la qualificazione in Europa e poi il nuovo allenatore: sono quattro i candidati

Resta sempre al centro dei riflettori la questione allenatore a Roma. Nella giornata di ieri, il tecnico Claudio Ranieri ha smentito seccamente Gian Piero Gasperini, uno dei candidati numero uno alla sua successione. L'obiettivo numero uno intanto è quello di rimanere concentrati sul campionato, puntare alla risalita e al ritorno nelle competizioni internazionali. Poi sarà il momento di pianificare il futuro con diversi allenatori che sono in lizza.

Quattro i candidati

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbero essere quattro i profili sondati dalla società o comunque che interessano al club giallorosso. Si parte da Stefano Pioli e si arriva fino a Maurizio Sarri. Resistono le quotidiani invece di Roberto Mancini mentre potrebbe esserci anche Vincenzo Italiano, che sta guidando il Bologna al quarto posto in classifica.

Le parole di Ranieri

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Claudio Ranieri: "Me l'aspettavo... Questa settimana parliamo di Gasperini e la prossima di un altro. La cosa che mi fa felice è che avete tirato fuori tanti nomi e di quelli con cui ho parlato invece non ne avete dato notizia. La scadenza è quando il presidente lo vorrà dire. Io ho risposto. Se vi dico di no non ci credete e se vi dico di si, impazzite, quindi vedete voi".