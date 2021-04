Roma, prima semifinale in Europa League. Tre anni dopo quella col Liverpool in Champions

Quella contro il Manchester United sarà la prima semifinale europea da allenatore per Paulo Fonseca, ovviamente non per la Roma. I giallorossi tornano infatti a disputarne una tre anni dopo quella persa col Liverpool, anche se in quel caso si trattava di Champions League. È la prima finale di Europa League in assoluto per i capitolini, da quando la competizione ha assunto questo nome. La precedente risale al 1991, quando si chiamava Coppa UEFA e i giallorossi arrivarono in finale, dove poi furono battuti dall’Inter.