Roma, problema con le big ma in soccorso c’è il calendario amico

Due giorni alla sfida con l’Udinese e l’imperativo in casa giallorossa è ripartire. Mercoledì Fonseca ha concesso un giorno di riposo in vista del tour de force considerata anche la ripresa dell’Europa League della prossima settimana e ora restano un paio di allenamenti per sciogliere l’unico grande dubbio di formazione: Borja Mayoral o Dzeko? Il primo sembra ancora in vantaggio e troverà nei friulani un avversario ‘amico’. Fatta eccezione del Verona, infatti, gli altri 5 gol in Serie A sono arrivati contro squadre della parte destra della classifica. Un trend che assomiglia molto a quello della Roma, bene con le medio piccole, male con le grandi. Ma se lo spagnolo contro le big del nostro campionato non ha avuto chance al netto di quella di domenica scorsa, lo stesso non si può dire per la squadra di Fonseca. Nessuna vittoria contro le prime 8 della classifica da inizio stagione, ma il calendario da qui alla sosta per le nazionali di fine marzo strizza l’occhio ai giallorossi.

Delle sette partite di Serie A, infatti, cinque saranno contro squadre con le quali i giallorossi hanno fatto bottino pieno all'andata (Udinese, Benevento, Fiorentina, Genoa e Parma). In mezzo anche le sfide in casa con Milan e Napoli, ma se i giallorossi dovessero mantenere la rotta del girone chiusosi due giornate, dei 21 punti a disposizione ne dovrebbero arrivare almeno 15. Insomma, un percorso da Champions, in attesa che la stagione entri nella sua fase più calda e complicata, nella speranza che la Roma possa andare avanti anche in Europa League. Il Braga (prima squadra da allenatore di Fonseca) è alla portata, ma anche lì prima o poi le grandi della competizione arriveranno e la Roma dovrà dimostrare di poter superare uno scoglio che a oggi pare insormontabile.