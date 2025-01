Roma, Ranieri: "Dovremmo essere sempre all'altezza della situazione e dei nostri tifosi"

Una vittoria importante per la Roma. La squadra giallorossa si è imposta per 3-1 fra le mura amiche contro il Genoa di Patrick Vieira in un match sofferto per certi versi ma portato a casa con determinazione e con la forza di alcuni singoli. Al termine del match il tecnico dei capitolini Claudio Ranieri ha analizzato la partita e il momento della sua formazione ai canali ufficiali della società:

"Vittoria importante e difficile, contro una squadra che ultimamente ha vinto tre volte fuori casa e nelle ultime due trasferte ha pareggiato con Lecce e Milan, per cui sapevamo che sarebbe stata una partita ostica. L'avevamo aperta ma poi, purtroppo, abbiamo preso gol. Dovevamo essere più attenti su quella palla da calcio d'angolo. La squadra però non si è disunita e ha continuato a cercare il gol, come voglio io. Abbiamo risolto una bella pratica".

L'allenatore giallorosso si è poi soffermato anche sulla classifica che sta piano piano migliorando: "Importante era iniziare bene, se non ricordo male in 20/21 giorni giochiamo sei volte, quindi ogni tre giorni ci sarà una partita. Dovremmo essere sempre all'altezza della situazione e dei nostri tifosi. Mamma mia, non mi aspettavo 62mila persone. Grazie, grazie, grazie".