Roma, rifiutata la prima offerta del PSV per Salah-Eddine. E il giocatore vuole rimanere

Il futuro di Anass Salah-Eddine resta uno dei temi aperti in casa Roma in questa fase iniziale del mercato. L'esterno sarebbe orientato a restare nella Capitale per provare a convincere Gian Piero Gasperini e ritagliarsi uno spazio all'interno del nuovo progetto tecnico giallorosso. La volontà del calciatore, però, dovrà inevitabilmente confrontarsi con le valutazioni della società, che continua a monitorare con attenzione le opportunità in entrata e in uscita. Nelle ultime settimane è arrivato un primo segnale concreto dal PSV Eindhoven, club che conosce bene il giocatore e che ha manifestato interesse per riportarlo in Olanda.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la proposta presentata dagli olandesi non ha però soddisfatto la dirigenza romanista. L'offerta da 7,5 milioni di euro è stata infatti giudicata insufficiente e non ha ricevuto il via libera del direttore sportivo Tony D'Amico, che ritiene il valore del giocatore superiore alla cifra messa sul tavolo.

La vicenda, tuttavia, resta aperta. Il PSV potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane con una nuova proposta economica, mentre la Roma continua a valutare ogni scenario possibile. Nel frattempo, Salah-Eddine spera di poter sfruttare il ritiro estivo per guadagnarsi la fiducia di Gasperini e conquistare un posto nella rosa della prossima stagione.