L'ex Roma Salah-Eddine esordisce con il Marocco. Il ct: "Gli faccio i complimenti"

L'ex difensore della Roma (ed oggi al PSV Eindhoven in prestito con diritto di riscatto), Anass Salah-Eddine, dopo aver deciso di rispondere alla chiamata dalla Nazionale del Marocco, anziché aspettare una eventuale considerazione da parte dell'Olanda (è nato ad Amsterdam), ha effettuato il suo esordio nelle sfide amichevoli contro l'Uganda ed il Mozambico.

Il commissario tecnico della Nazionale marocchina, Walid Regragui lo ha elogiato in conferenza stampa dopo l'ultima gara: "Sono contento del contributo di Anass nelle sue prime partite con noi. Sta facendo del suo meglio per adattarsi tatticamente alla squadra. È difficile, perché abbiamo apportato molti cambiamenti in difesa. Mi sento sempre un po' nervoso quando arriva un nuovo giocatore, perché spero faccia bene, ma credo che abbia dimostrato le sue qualità".

Secondo Regragui, l'esordio di Salah-Eddine è di buon auspicio per il futuro del calcio marocchino: "È ancora giovane e abbiamo guadagnato un terzino sinistro in più. Sono contento di lui e voglio fargli i complimenti, perché non è stato facile".

L'attenzione di Regragui si sposta ora sulla Coppa d'Africa, che si terrà in Marocco a partire da fine dicembre. Ciò che dà fiducia al Marocco è che la vittoria contro l'Uganda ha portato la squadra a diciotto vittorie consecutive, un record mondiale: "Magari non segniamo sempre molto, ma sappiamo come dominare una partita. Ed è questo che ci ha aiutato a ottenere così tante vittorie consecutive", ha spiegato.