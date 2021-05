Roma, salgono le quotazioni di Matic: il giocatore sarebbe felice di ritrovare Mourinho

Crescono le quotazioni di Nemanja Matic per la Roma di Mourinho. È lui l'uomo a cui vorrebbe affidarsi il tecnico portoghese per il centrocampo del futuro. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 ma nell'ultima stagione, nonostante le 35 presenze, ha giocato poco, spesso entrando negli ultimi minuti di gara. Lo Special One vorrebbe trovare la migliore formula per le casse dei Friedkin, con Tiago Pinto già al lavoro per sfruttare anche la volontà del giocatore, pronto a tornare sotto la guida del portoghese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.