Roma, saluterà Fonseca. Pinto: "Grazie, anche se i risultati non sono sempre emersi"

Tiago Pinto, General Manager della Roma, attraverso il sito ufficiale del club giallorosso ha così commentato la decisione della società capitolina di non confermare Paulo Fonseca per la prossima stagione: "Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni. Anche se i risultati non sono sempre emersi sul campo, siamo consapevoli dei diversi elementi positivi che ci ha lasciato e che continueranno ad aiutarci nella nostra crescita, come i tanti giovani di talento che ha incoraggiato e migliorato e i nostri progressi in Europa League in questa stagione. Alla Roma stiamo cercando di costruire un percorso verso il successo e sono sicuro che Paulo abbia svolto il suo ruolo in questo processo”.