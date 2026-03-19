Roma, Saud Abdulhamid verrà riscattato dal Lens: è diventato un titolarissimo in Francia

Saud Abdulhamid sta vivendo una stagione di riscatto e di grande centralità al Lens, squadra rivelazione della Ligue 1, al posto da prendere un posto importante nell'edizione odierna de L'Equipe. Arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Roma — dove non era riuscito a trovare spazio (solo 8 presenze totali nel 2024-2025) dopo essere stato prelevato dall'Al-Hilal per 2,5 milioni — il nazionale saudita (48 presenze, 1 gol) si è finalmente ambientato in Europa. Contro l'Angers, Abdulhamid festeggerà la sua decima maglia da titolare e la ventesima presenza in campionato. Il bottino recita due assist, un rigore procurato e un gol contro il Metz due settimane fa (oltre a una rete in Coppa), numeri che però non spiegano del tutto il suo impatto.



Verrà riscattato dal Lens: è diventato un titolarissimo in Francia

Sia l'allenatore che la dirigenza sono intenzionati a confermarlo: il riscatto è fissato intorno ai 3,5 milioni di euro, anche se la Roma mantiene una recompra a 4 milioni. "Spero di restare, ma lascio la questione ai miei agenti", taglia corto il giocatore. Intanto, l'intesa con Florian Thauvin cresce: l'ex Marsiglia tende ad accentrarsi per lasciargli tutta la fascia a disposizione.

"Giocare con Flo è facilissimo, anzi, è lui che si adatta a me", scherza Abdulhamid, le cui prestazioni sono seguitissime in patria, dove è un idolo nazionale dopo l'impresa contro l'Argentina ai Mondiali 2022. Sarà uno dei pilastri dell'Arabia Saudita quest'estate negli Stati Uniti.