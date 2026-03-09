"History maker": Saud Abdulhamid entra nella storia della Ligue 1

Saud Abdelhamid entra nella storia del calcio saudita diventando il primo rappresentante del suo paese a segnare in Ligue 1. L'ex Roma ha contribuito al successo del Lens, aprendo le marcature nella partita vinta per 3-0 contro il Metz. "History maker" ha scritto l'account X della Ligue 1, celebrando l'impresa del giocatore, che sta contribuendo all'incredibile stagione del Lens, secondo in classifica in campionato con un solo punto in meno del Paris Saint-Germain.

Non si tratta in verità del primo gol con i sang et or. Il saudita aveva già segnato in Coupe de France nel successo per 3-1 contro il Troyes, partita nella quale ha anche servito un assist.

26 anni, Saud è ancora di proprietà della Roma. Il Lens su di lui ha un diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni con i giallorossi che hanno il controriscatto a 4.