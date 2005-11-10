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La Roma si separa da Federico Guidi: non è più l'allenatore della Primavera

La Roma si separa da Federico Guidi: non è più l'allenatore della Primavera TUTTOmercatoWEB
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 15:08Serie A

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, la Roma ha deciso di separarsi da Federico Guidi, ormai ex allenatore della Primavera che la scorsa stagione tornava ad allenare la Roma Primavera dopo un periodo di pausa annuale, dopo essere passato per la panchina del Milan U19 nella stagione 2024/25.

Ecco il comunicato del club giallorosso: L'AS Roma può confermare che è stato raggiunto un accordo con Federico Guidi per la risoluzione reciproca del suo contratto come allenatore della nostra squadra Primavera. Il Club desidera ringraziare Guidi per il suo duro lavoro, dedizione e professionalità durante tutto il suo periodo alla Roma, durante il quale ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo del giovane talento del club.

Guidi ha precedentemente allenato i giallorossi dal 2022 al 2024 prima di tornare per la stagione 2025-26. Durante il suo primo periodo al comando, ha portato la nostra squadra Primavera alla gloria di Coppa Italia e Supercoppa, oltre alla finale dello Scudetto 2024. Tutti all'AS Roma augurano a Federico tutto il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera e ogni successo in futuro".

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