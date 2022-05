Roma, Smalling, Zaniolo e Kardorp sono partiti per Torino: andranno in panchina

Buone notizie per Jose Mourinho in vista della sfida di domani contro il Torino, che chiuderà il campionato della Roma, ma soprattutto per la finale di Conference League contro il Feyenoord. Chris Smalling, Nicolò Zaniolo e Rick Karsdorp sono infatti partiti con il resto della squadra e quindi hanno recuperato, anche se contro i granata andranno solo in panchina.