TMW Roma, Solbakken giocherà in Giappone: va verso il prestito all'Urawa Red Diamonds

Ola Solbakken può salutare l'Europa a breve giro di posta. L'attaccante norvegese della Roma, attualmente in prestito all'Olympiakos, è vicinissimo agli Urawa Red Diamonds, club giapponese allenato da Per-Mathias Hogmo, ex assistente del Bodo/Glimt quando ci giocava proprio Solbakken. Ed è stato proprio lui a convincere Solbakken della possibilità di giocare in J-League che, avendo già giocato con due squadre in questa stagione, può firmare solamente per un club che inizia il campionato seguendo l'anno solare, proprio come il torneo giapponese.

Quindi è da capire quanto rimarrà Solbakken in J-League, se solamente sei mesi oppure per tutto il 2024, giocando tutta la stagione. Cinque le presenze in Superlega greca finora, una di Serie A (22 minuti con la Roma) e tre in Europa League, con zero gol all'attivo. Per questo l'Olympiakos ha deciso di non mettersi in mezzo a un suo possibile trasferimento.

L'affare è in dirittura d'arrivo. A Saitama Solbakken troverà il compagno di nazionale Marius Høibråten. L'Urawa Red Diamonds è famoso per essere stata la squadra di Shinji Ono e, in tempi più recenti, di Wataru Endo del Liverpool. Nel corso degli anni anche altri giocatori importanti ci hanno giocato come Donizete, Edmundo, Robson Ponte, Basile Boli e Txiki Begiristain.