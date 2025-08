Ufficiale Solbakken saluta la Roma e l'Italia. Il norvegese va a titolo definitivo al Nordsjaelland

"L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Ola Solbakken al Nordsjaelland". Questo il comunicato con cui il club giallorosso ufficializza la cessione del calciatore, che dunque lascia a titolo definitivo il campionato italiano.

Ingaggiato dalla Roma nel mercato di gennaio del 2023, l'esterno norvegese ha collezionato con questa maglia 15 presenze e 1 gol. Nell'ultima stagione ha militato in prestito all'Empoli, in precedenza aveva giocato – sempre a titolo temporaneo – in Giappone nell'Urawa Reds e all'Olympiacos. "In bocca al lupo per il futuro, Ola!", si legge nella nota della Roma.

Si tratta della seconda cessione in poche ore da parte della Roma. Dopo solo una stagione, infatti, nella giornata di ieri si è conclusa - per ora solo temporaneamente - l’avventura di Saud Abdulhamid alla Roma. Il club giallorosso ha infatti comunicato ufficialmente di aver ceduto il laterale saudita ai francesi del Lens. L'operazione, si legge nel comunicato stampa, si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ingaggiato dalla Roma l'estate di un anno fa, l'esterno saudita ha collezionato 8 presenze e 1 gol in giallorosso.