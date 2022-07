Roma, Spinazzola rientrato in anticipo: si allenerà a parte, da lunedì regolarmente in gruppo

La Roma ha iniziato in questa settimana il ritiro in vista della prossima stagione e nella giornata di oggi è rientrato, anticipatamente rispetto al previsto, anche Leonardo Spinazzola. Il terzino svolgerà un lavoro individuale propedeutico all’inizio del lavoro in gruppo previsto anche per lui lunedì come per gli altri nazionali.