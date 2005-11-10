Roma, spunta anche Schjelderup: il talento del Benfica è tra le opzioni per l'attacco

La Roma continua a lavorare sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini i rinforzi richiesti in vista della nuova stagione. L'allenatore giallorosso è stato chiaro nelle scorse settimane: "Mi aspetto due giocatori davanti", un'indicazione che il direttore sportivo Tony D'Amico sta cercando di soddisfare valutando diversi profili.

Dopo i contatti per Mason Greenwood, poi trasferitosi al Fenerbahçe, l'attesa per una risposta del West Ham riguardo Crysencio Summerville e le piste che portano ad Alejandro Garnacho e Diego Moreira, nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per il reparto offensivo. Si tratta di Andreas Schjelderup, esterno sinistro del Benfica e uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Il norvegese, classe 2004, si è messo in evidenza anche al Mondiale 2026, chiuso con un gol e tre assist, confermando il suo talento sulla scena internazionale.

Nell'ultima stagione, agli ordini di José Mourinho, Schjelderup ha collezionato 43 presenze complessive, realizzando 10 reti e servendo 7 assist tra tutte le competizioni. Un rendimento che ha attirato nuovamente l'attenzione della Roma, già interessata al giocatore durante la finestra invernale di mercato, quando anche il Parma aveva sondato il terreno. Lo scorso inverno il suo addio al Benfica sembrava ormai vicino, ma una straordinaria doppietta contro il Real Madrid in Champions League ha cambiato completamente gli scenari. Le prestazioni del giovane attaccante hanno convinto il club portoghese a puntare su di lui, proponendogli la permanenza e un rinnovo di contratto. Nonostante questo, la Roma continua a monitorare con attenzione la situazione, considerandolo uno dei profili più interessanti per rinforzare le corsie offensive. A riportarlo è gianlucadimarzio.com.