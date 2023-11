Roma stanca, ma Mourinho è il secondo allenatore di Serie A con meno sostituzioni fatte

vedi letture

Non è stato un inizio di stagione semplice in casa Roma, sia per qualche difficoltà di troppo sul campo che per i problemi lamentati fuori, dai rapporti con alcune istituzioni fino ai tanti infortuni che stanno limitando il ventaglio di scelte tecniche a disposizione dell'allenatore giallorosso Mourinho, il quale lamenta di avere una squadra stanca in mano, con poche possibilità di ricambio e di far respirare qualcuno.

Il Corriere dello Sport, nella sua analisi dedicata alla società della Capitale, si sofferma sul calendario fitto e denso di impegni della Roma, impegnata sia in campionato che in Europa League e presto anche in Coppa Italia. Un dato suggerisce però anche una riflessione: Mourinho è il secondo allenatore di Serie A ad aver usato meno sostituzioni, dietro soltanto a Gilardino del Genoa, nelle prime 10 giornate di Serie A.

Sostituzioni fatte dopo 10 giornate di Serie A

Monza, Verona, Atalanta, Inter e Cagliari 50

Milan, Salernitana, Bologna, Napoli, Fiorentina, Sassuolo, Empoli e Lecce 49

Frosinone, Lazio, Udinese e Juventus 48

Torino 46

Roma 43

Genoa 42