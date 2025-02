Roma, stanchezza e turnover: il Parma punta alla sorpresa

Archiviato, almeno in parte, il pareggio ottenuto in trasferta contro il Porto in Europa League, la Roma è pronta alla sfida contro il Parma con fiducia e determinazione. Il risultato europeo ha dato slancio ai giallorossi, ma ora la squadra deve mantenere alta la concentrazione per affrontare la 25ª giornata di Serie A.

Il Parma ha un bisogno disperato di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, avendone raccolti solo due nelle ultime sei partite, frutto dei pareggi contro Torino e Venezia. L'ultima vittoria degli emiliani risale al 28 dicembre, quando si imposero per 2-1 sul Monza.

All'andata, la Roma ha dominato con un netto 5-0, un risultato che il Parma non avrà di certo dimenticato. Sarà proprio questo il punto su cui Pecchia ha fatto leva per motivare la squadra e provare a interrompere il periodo negativo.

Tre fattori potrebbero giocare a favore dei padroni di casa. Il primo è la stanchezza della Roma, reduce dalla trasferta di giovedì contro il Porto e quindi potenzialmente meno brillante dal punto di vista fisico. Il secondo è la concentrazione: i giallorossi potrebbero avere già la testa alla gara di ritorno di Europa League, rischiando di sottovalutare l'incontro di oggi. Il terzo è la possibilità di turnover, dato che Ranieri potrebbe concedere riposo a diversi titolari, offrendo così un'opportunità agli avversari.

Nonostante questi aspetti, la Roma arriva in Emilia-Romagna con il morale alto e con numeri molto positivi, avendo ottenuto otto risultati utili consecutivi in campionato e due vittorie nelle ultime due trasferte.

Il Parma, dal suo canto, cercherà di sfruttare le proprie caratteristiche migliori: è una delle squadre della Serie A ad aver segnato più gol in contropiede e, sebbene non sia particolarmente prolifica, può contare su marcatori distribuiti in più ruoli. I suoi capocannonieri, infatti, sono Man, Bonny e Delprato, tutti a quota quattro reti, con l'ultimo che è un difensore.