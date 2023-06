Roma, stangata UEFA a Mourinho: 4 giornate per "linguaggio offensivo" nei confronti dell'arbitro

Quattro giornate di squalifica a Jose Mourinho nelle competizioni UEFA dopo la finale della Roma persa contro il Siviglia. Questo il comunicato ufficiale: "L'Organo disciplinare, etico e di controllo UEFA ha preso le seguenti decisioni che influenzerebbero la partecipazione dei tifosi alle partite UEFA:

- Sospendere l'allenatore dell'AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro (4) partite di competizioni UEFA per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara".