Roma, stasera tocca a Dzeko ma Pinto studia l’attacco del futuro

Novanta minuti separano la Roma dalla sua seconda semifinale europea negli ultimi tre anni. Nel 2018 si trattava della Champions, quest’anno dell’Europa League ma un fattore in comune c’è ancora: Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è l’ultimo superstite in campo della squadra giallorossa che si giocò lo storico quarto con il Barcellona, gli altri (tra addii, cessioni e giocatori attualmente ai box, indisponibili o squalificati) non c’è nessuno. E Fonseca, proprio al bosniaco, chiederà quei gol necessari a staccare il pass per andare avanti e regalarsi con ogni probabilità il Manchester United. Il 2021 di Dzeko, però, non è di quelli che lascia ben sperare: 3 gol in totale, di cui 2 in Europa League nel doppio confronto con il Braga e l’altro in campionato il 3 gennaio contro la Sampdoria nella prima gara dell’anno. Numeri comunque alterati prima dalla querelle con l’allenatore con tanto di fascia da capitano tolta e poi dagli infortuni. La speranza è invertire il trend in queste battute finali della stagione e non pensare al futuro al quale invece sta già ragionando Tiago Pinto. Nei piani del GM, a prescindere dall’addio di Dzeko o no, c’è l’obiettivo del centravanti. I nomi orbitati in chiave Roma sono diversi e non necessariamente tutti giovani e futuribili come Vlahovic, per il quale la Fiorentina chiede 50 milioni, piace molto ma è fuori budget. L’anno giusto per prenderlo sarebbe stato lo scorso, ora è molto più complicato. Su Belotti, invece, c’è maggior margine di manovra ed è un altro profilo che attrae il portoghese soprattutto in relazione al contratto in scadenza con il Torino nel 2022. Poi c’è Zapata per il quale un sondaggio è stato fatto, ma il costo del cartellino, a differenza dell’ingaggio, è il vero nodo da superare. La certezza, però, è una sola: alla Roma serve il grande attaccante e Tiago Pinto lo sta cercando.