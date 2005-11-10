Roma, tanta preoccupazione per l'infortunio di Koné. Cosa filtra per Dybala

La Roma si appresta ad affrontare il Genoa in un clima di piena emergenza: contro i rossoblù, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini rischia di dover fare a meno di ben cinque titolari, ovvero Svilar, Cristante, Koné, Dybala e lo squalificato Malen. Sebbene filtri un moderato ottimismo sulle condizioni della Joya e si attenda il rientro di Donyell dopo il turno di stop, lo scenario allarmante è quello di perdere tre pezzi da novanta almeno fino alla prossima sosta. Una situazione che rischia di compromettere pesantemente le rotazioni e le scelte del tecnico giallorosso in vista di un ciclo di ferro insidioso e decisivo che vedrà i giallorossi opposti a Slovan, Napoli, Cagliari, Udinese, Manchester United e Sassuolo.

Segnali di crescita

Forse è anche per risollevare un ambiente deluso che Gasp parlerà oggi in conferenza stampa, a meno di 48 ore dal match contro il Real. L'obiettivo del tecnico è inviare messaggi positivi e infondere coraggio, rianimando un entusiasmo che appare leggermente sgonfiato nonostante gli 80 minuti fenomenali offerti contro il Madrid. Vincendo, la Roma potrebbe persino ritrovarsi sola in testa alla classifica. Dopo Inter e Como, i giallorossi hanno domato un’altra di quelle avversarie di fronte alle quali, in passato, era solita indietreggiare per timore reverenziale.

Il bollettino medico

Gli infortuni restano tuttavia la nota dolente di questo periodo. In particolare nella giornata di oggi sia Manu Koné sia Paulo Dybala sosterranno gli esami strumentali per valutare l'entità dei rispettivi problemi fisici e stabilire i tempi di recupero. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, tuttavia, per il centrocampista francese c'è preoccupazione per la coscia destra: l'uscita dal campo in lacrime contro il Real ha lanciato un forte allarme e il rischio di una lesione grave esiste ed è concreto. Nella stessa zona di campo di Bryan Cristante, già fermo per un’infiammazione al ginocchio destro. Qualche spaglio di luce in più riguarda invece il polpaccio destro della Joya, sostituito all'intervallo: potrebbe persino chiedere di esserci contro il Genoa.