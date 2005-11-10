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Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 7ª giornata

autore
Luca Di Leonardo
Oggi alle 08:00Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
15.10.2026 08:00Fantacalcio
Fonti preferite
In vista dell'inizio della 7ª giornata la situazione legata alle assenze e ai recuperi al fantacalcio
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì alle 20:45 ci sarà l'anticipo della 7ª giornata tra Frosinone e Sassuolo.

Analizziamo i casi più importanti tra assenze e recuperi in vista della prossima giornata al fantacalcio.

Assenze

Nell'Atalanta non ci sarà Scalvini per la sfida contro il Milan con Kolasinac che dovrebbe sostituirlo al fianco di Kristensen. Dubbio Kessiè (sovraccarico al polpaccio destro) con Gaetano pronto a sostituirlo in mediana.

Nel Bologna pesante l'assenza di Orsolini che verrà sostituito da Bernardeschi sulla trequarti.

Da valutare in casa Como, impegnato nella trasferta di Firenze, le condizioni di Diao costretto al cambio nella sfida in Olanda in Champions League contro il Feyenoord: spazio a Rodriguez. Kean ancora out per diverse settimane.

Nella Fiorentina dubbio Mastantuono, ieri parzialmente in gruppo.Atta lavora ancora a parte ed è praticamente out per la sfida contro il Como.

Doppio stop per la Roma di Gasperini durante la sfida in Champions League contro il Real Madrid: certa l'assenza di Konè che lascia il campo dopo appena 15 minuti per un problema al flessore con Pisilli che dovrebbe sostituirlo per la gara interna contro il Genoa. Problemi anche per Dybala, uscito nell'intervallo per un risentimento muscolare. In caso di forfait pronto Mora a sostituirlo.

Nuovo infortunio in casa Sassuolo con la lesione del crociato anteriore per il difensore Leysen con Odenthal che affiancherà Caleta-Carr al centro della dfiesa. Difficile il recupero (almeno per la panchina) per Idzes nell'anticipo contro il Frosinone.

Recuperi

Nel Napoli sorride Allegri che ieri ha visto il rientro in gruppo per Santos, Anguissa e Olivera e quindi disponibili per la trasferta di Venezia anche se partiranno tutti, presumibilmente, dalla panchina.

Buone notizie nel Bologna con il rientro in gruppo del difensore belga Theate che ritornerà titolare nella sfida interna contro l'Inter.

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