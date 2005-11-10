Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 9 giornate: irrompe Cisse direttamente al 2° posto

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Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 9 giornate: irrompe Cisse direttamente al 2° postoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 21:38Serie A
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30.10.2026 21:38Serie A
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Irrompe Alphadjo Cisse nella classifica dei migliori centrocampisti di Serie A. Il milanista, autore di una doppietta contro il Bologna, entra in graduatoria direttamente al secondo posto, tallonando il compagno di squadra Diego Moreira. Milan rappresentato in questa Top 5 anche da Adrien Rabiot. Esce il comasco Assane Diao. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Diego Moreira (Milan) 7.00 (5)
2. Aphadjo Cissè (Milan) 6.90 (5)
3. Manu Koné (Roma) 6.83 (6)
4. Nico Paz (Como) 6.81 (8)
5. Adrien Rabiot (Milan) 6.79 (7)
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