Roma, torna Soule: "Mi sento molto bene, ecco come proverò ad aiutare Malen"

Matias Soulé, attaccante della Roma, è stato intervistato da DAZN prima del big match con l’Inter: “Mi è dispiaciuto non esserci nelle ultime partite che erano molto importanti, ma i ragazzi hanno dato tutto nonostante gli infortuni. Siamo tante squadre in lotta per la Champions, loro sono molto forti e si giocano lo scudetto: sarà una bellissima partita".

Adesso stai meglio fisicamente?

"Mi sento meglio col passare dei giorni, ho giocato per un po' con gli antinfiammatori ma poi mi sono detto che non potevo giocare più così, è una lesione che non va via del tutto ma ora mi sento molto bene e voglio dare una mano ai miei compagni".

Come si può aiutare Malen?

"All'andata abbiamo fatto una grande partita, dopo aver preso un gol così così ci sono state occasioni per pareggiarla. Proverò ad aiutarlo, a dargli palloni e farò reparto con Pellegrini. Dobbiamo essere concentrati per giocarcela, perché stasera sarà importantissima".