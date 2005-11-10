Roma, Gasperini ha un piano tenersi stretto Konè. Cedere Soulè entro il 30 giugno

In casa Roma serve una cessione importante ma l'obiettivo di Gasperini sarebbe quella di non sacrificare Manu Koné: sul piano tecnico il francese è uno di quelli su cui l'allenatore ha costruito l'annata da terzo posto. Sul piano economico, però, è anche uno dei pochi giocatori in rosa che possono garantire un assegno (e una plusvalenza) pesante in tempi rapidi, proprio nel mese in cui il club deve ancora chiudere i conti con il settlement agreement firmato con l'Uefa.

Gasperini, scrive oggi Repubblica, farebbe ben più volentieri a meno di Matias Soulé. L'argentino non è stato messo ufficialmente sul mercato, ma la Roma non lo considera intoccabile in assoluto: davanti a un'offerta importante il club la ascolterebbe. Per ora, però, non ci sono proposte concrete sul tavolo. I segnali arrivano soprattutto dall'estero: con Borussia Dortmund e Aston Villa che avevano fatto dei sondaggi esplorativi.

La Roma entro il 30 giugno ha bisogno di almeno una grande cessione - o meglio plusvalenza. E sul tavolo della dirigenza c'è una lista ben precisa. Ndicka, Soulé, Pisilli sì, al prezzo giusto. Koné nì, a meno di offerte da 50 milioni in su, che possano sistemare in modo importante i conti e dare modo di andare all'assalto di un'alternativa.