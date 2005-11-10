Ufficiale Arzignano Valchiampo, rinnovo fino al giugno 2028 per Francesco Toniolo

Francesco Toniolo e FC Arzignano Valchiampo insieme fino al 2028.

Cresciuto alle pendici delle Dolomiti con la maglia della sua città, in Gialloceleste è arrivato il suo esordio tra i Professionisti nella stagione 24/25. Con prestazioni di sostanza e continuità, si è messo in luce nell’ultima annata risultando determinante in tutte le fasi di gioco. Inserito anche nella Top 11 di “Area C | Sky Wifi”, fino ad oggi sono 40 le presenze collezionate in Serie C, tra Campionato e Coppa Italia, impreziosite da 4 reti e 3 assist.