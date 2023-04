Roma tornata a Trigoria: tra poco ecografia per Dybala. L'iter dei test e le ultime su Abraham

vedi letture

Ultimissime sulla Roma, direttamente da Sky Sport. La squadra di Mourinho è arrivata da poco a Trigoria, di ritorno dalla sconfitta in Olanda contro il Feyenoord. Adesso, inizieranno i vari iter per capire l'entità degli infortuni capitati a Dybala e Abraham.

Le ultime su Dybala. In particolare, per l'argentino si tratta di un problema all'adduttore sul quale però lo stesso giocatore non ha gravato troppo, fermandosi in tempo durante la gara. La speranza dello staff medico giallorosso, in questo senso, è che sia scongiurata la lesione. (nel caso, sarebbero circa 15-20 giorni di stop). Tra poco, lo stesso Dybala effettuerà un primo esame strumentale, una ecografia per valutare l'infortunio. In caso venisse riscontrata una lesione, si procederebbe con una risonanza magnetica per approfondire il tutto. Roma appena arrivata a Trigoria.

Le ultime su Abraham. Sul fronte Abraham, è confermata la lussazione alla spalla, ma resta da capire se e come procedere con le terapia conservativa. Salterà comunque le prossime due gare, contro l'Udinese e il ritorno contro il Feyenoord.