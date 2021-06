Roma, trattative per Xhaka e il portiere avviate ma in stallo: prime occorre cedere gli esuberi

Prima le cessioni. E’ questo l'imperativo in casa Roma in vista della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, sono in stallo le trattative per arrivare Xhaka e al portiere - Rui Pinto o Gollini - nonostante siano ben avviate. L’obiettivo del club della Capitale è quello di fare cassa cedendo prima gli esuberi che sono ben cinque visto che, a Under, Florenzi, Olsen e Kluivert, si è unito anche Nzonzi.