Roma vigile su Belotti. Diawara e Carles Perez nell'affare, dura battere la concorrenza del Milan

La Roma resta vigile su Andrea Belotti. Come si legge sul Corriere dello Sport infatti, il club giallorosso continua a monitorare con attenzione l'attaccante del Torino, anche se non sarà facile superare la concorrenza del Milan. Per il Gallo la Roma è una delle soluzioni preferite in caso di cessione e ne ha parlato con i romanisti in Nazionale, in particolare con Pellegrini.

Contropartite tecniche - L'acquisto di Belotti da parte della Roma è legato alle cessioni dei giocatori in esubero e alla possibilità di andare in Champions. La quotazione del centravanti si aggira intorno ai 30/35 milioni. La Roma potrebbe inserire nell’operazione alcune contropartite tecniche per abbassare lo sforzo economico. Potrebbero entrare nell’affare Diawara e Carles Perez.