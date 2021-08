Roma, Villar polemico sui social: "Io forte nel dribbling? Dicono che sono una pippa..."

vedi letture

Gonzalo Villar qualche giorno fa ha usato i social per spegnere le voci a proposito del proprio futuro e ora l'ha usato per difendersi dopo qualche critica di troppo ricevuta nell'ultimo periodo. Il giocatore della Roma, condividendo un messaggio di un tifoso che ne esalta le qualità del dribbling, ha scritto ironicamente: "Non è possibile se dicono che sono un pippa e mi devo levare dal c...". Una piccola polemica social per ribadire le proprie qualità che evidentemente qualcuno non reputa all'altezza dei giallorossi.