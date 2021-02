Roma, Villar sul caso Dzeko: "Questa è una famiglia. Tutti vanno nella stessa direzione"

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, è stato intervistato da AS in questi giorni e ha parlato anche del caso Dzeko, sposando in pieno la linea dettata da Pinto: "La Roma è un come una famiglia e tanto lo spogliatoio come tutti gli altri componenti del club vanno in un'unica direzione".