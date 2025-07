Roma, vittoria per 3-0 in amichevole contro il Cannes: in rete El Shaarawy, Dovbyk e Ferguson

Dopo le amichevoli contro Trastevere, UniPomezia e Kaiserslautern, la Roma di Gian Piero Gasperini prosegue la propria preparazione in vista della prossima stagione. In uno Stadio delle Tre Fontane gremito di tifosi, i giallorossi ospitano i francesi del Cannes per un vero e proprio Derby del Friedkin Group sotto gli occhi di Ryan Friedkin presente in tribuna.

Il match è terminato sul punteggio di 3-0 in favore della Roma grazie alle reti di Stephan El Shaarawy, Artem Dovbyk ed Evan Ferguson. Adesso, per i capitolini è tempo di fare le valigie: si vola prima in Francia per l’amichevole contro il Lens del 2 agosto, poi in Inghilterra per la seconda parte del ritiro estivo.

Roma-Cannes 3-0, il primo tempo

Alla Roma servono appena 3 minuti per aprire le marcature: Stephan El Shaarawy raccoglie una rimessa laterale di Mario Hermoso, prima di entrare in area di rigore dalla sinistra e lasciar partire un destro che batte il portiere ospite Fabio Vanni. Lo stesso El Shaarawy, poco dopo, va vicino al raddoppio in due occasioni: al 21’ spedisce di poco a lato dello specchio della porta dopo una sponda di Artem Dovbyk; al 34’ colpisce la traversa dopo un’accelerazione palla al piede di Neil El Aynaoui. Per il 2-0 serve aspettare gli ultimi minuti del primo tempo, quando Dovbyk deposita in rete a porta vuota l’assist di El Shaarawy.

Roma-Cannes 3-0, il secondo tempo

Nella ripresa entrano sette nuovi giocatori, tra cui Soulé, Angelino, Ferguson e Wesley, subito protagonista con alcune discese sulla destra. La maggiore occasione per il Cannes passa per i piedi di Doumbouya, ma Vasquez risponde con un ottimo intervento. Poco dopo, Koné spreca una chance clamorosa tentando una ruleta sul portiere. Infine, Ferguson tenta il colpo da campione da metà campo, senza successo. Proprio l’irlandese, nel finale, fissa il punteggio sul 3-0 e chiude il sipario del match.

ROMA-CANNES 3-0

MARCATORI: 3' El Shaarawy, 43' Dovbyk, 88' Ferguson

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Celik (57' Reale), Ndicka (46' Mancini), Hermoso (57' Kumbulla) ; Rensch (46' Wesley), Cristante (46' Pisilli), El Aynaoui (46' Koné), Salah-Eddine (46' Angelino); Baldanzi (46' Soulé), El Shaarawy (57' Cherubini); Dovbyk (46' Ferguson).

A disp.: Zelenzy, Abulhamid, Darboe, Romano.

All. Gian Piero Gasperini

CANNES (3-4-3): Vanni; Smith, Abderrahmane (46' Laclef), Sylva (46' Hafidi); Corchia (72' Pichaud), Ndiaye (46' Pineau), Ndoye (46' Blanc), Goncalves; Abbas (66' Bonnaure), Mambu (46' Boussaid), Doumbouya.

A disp.: Aymes, Taub.

All. Damien Ott