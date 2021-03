Roma, voci su un possibile addio di Fienga: c'è l'ipotesi di un ritorno di Gandini

vedi letture

Si rincorrono voci d'addio per quanto riguarda il CEO della Roma Guido Fienga che una volta chiuso il bilancio stagionale, potrebbe lasciare i giallorossi. Questo nonostante il Cda abbia dato il via libera a un eventuale rinnovo. Si dice, e nessuno ha smentito, che i Friedkin stia ricercando un nuovo sostituto in Italia o all'estero. In passato è stato sondato Gandini, ora alla Lega Basket ma anche ex dirigente romanista ai tempi di Pallotta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.