Roma, Zaniolo in Portogallo ma senza allenarsi: un fastidio muscolare lo ha costretto al riposo

Nicolò Zaniolo, informa il Corriere dello Sport sul proprio sito, è partito con la squadra per il Portogallo, per continuare la preparazioni pre-stagionale aspettando di avere un quadro più chiaro sul suo futuro. Intanto questa mattina il talento giallorosso non ha preso parte all'allenamento per un piccolo fastidio muscolare: di conseguenza il calciatore ha preferito non forzare.