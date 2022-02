Romagnoli a scadenza col Milan. Il giocatore si guarda intorno, il club fermo sull'offerta al ribasso

In casa Milan oramai tutto lascia immaginare un addio di Franck Kessie al Milan a zero a fine stagione. Per quanto riguarda il capitano Alessio Romagnoli, invece, il discorso potrebbe ancora riaprirsi anche se oggi tutto porta a credere all'addio a parametro a fine campionato. Il Milan punterà su altri profili per il futuro, ma un tentativo con Romagnoli è stato comunque fatto mettendo sul piatto un ingaggio decisamente inferiore ai 5 milioni attuali: per trattenerlo, il Milan si spinge fino a 2,8 più bonus. Una cifra su cui il giocatore sta ragionando e ragionerà, pur guardandosi intorno per vagliare le altre opzioni. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.