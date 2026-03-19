Runjaic: "Questo Zaniolo diverso da quello del passato. Deve canalizzare la sua energia"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato anche del rendimento di Zaniolo e delle sue chances di vestire l'azzurro della Nazionale dopo l'infortunio di Zaccagni, che toglie il calciatore a Gattuso per la gara contro l'Irlanda del Nord e per quella, eventuale, successiva: "Non è cambiato nulla per noi. Quando si lavora con i giocatori delle nazionali bisogna tenere conto di tanti fattori, un ct non vede tutti i giorni i suoi giocatori. Zaniolo qui sta fornendo prestazioni solide, giocando buone partite, sta lavorando in maniera dura, se paragoniamo questo Zaniolo a quello del passato è un ragazzo che sta lavorando molto per migliorare. Questo è dimostrato anche da fatti e dati, non avesse portato in campo la giusta intensità ed energia non avrebbe giocato così tanto con noi. In alcuni stadi viene fischiato, me ne sono accorto anche io, ma penso sia un tipo di giocatore che molti stimano.

Deve canalizzare in maniera giusta la sua energia, penso che possa diventare un giocatore interessante non solo per l'Udinese ma anche per altre squadre, sa bene che le prossime partite sono importanti per noi e per lui, vuole dare il suo contributo per raggiungere il nostro obiettivo che è raccogliere molti punti, attirando attenzioni non solo in ottica nazionale. Noi lo spingiamo ogni giorno, nel mondo del calcio non si possono mai sapere, le cose possono sempre cambiare da un giorno all'altro, incrocio le dita per lui in ottica anche convocazione in nazionale e speriamo che possa continuare ad attestarsi su buoni livelli".

Stagione solida a Udine, con vista azzurro

Zaniolo sta disputando una stagione 2025/26 di rilancio alla Udinese, dove è arrivato in prestito dal Galatasaray il 1° settembre 2025 (con opzione di acquisto). In totale ha collezionato 30 presenze per 1.770 minuti complessivi tra tutte le competizioni, realizzando 6 gol e fornendo 5 assist, con 5 ammonizioni. In Serie A ha disputato 24 partite (20 da titolare, 4 subentri) segnando 5 reti e servendo 4 assist in 1.587 minuti, mostrando un buon impatto come trequartista o ala offensiva nonostante qualche assenza per squalifica e infortunio minore; nelle prime 4 apparizioni con il Galatasaray (prima del trasferimento) ha aggiunto 54 minuti con 1 assist.