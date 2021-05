Ruslan Malinovskyi è l'ennesima grande intuizione (e potenziale plusvalenza) dell'Atalanta

Nelle ultime 11 partite stagionali dell'Atalanta, Ruslan Malinovskyi ha sempre o segnato o fornito un assist. In certe occasioni ha fatto addirittura entrambe le cose. Un finale da assoluto top player, per il classe '93 che la Dea ha pescato dal Genk. Un finale in cui l'ucraino ha di fatto tolto il posto da titolare, a seconda delle occasioni, a Muriel o Ilicic.

Il suo valore è triplicato - Gol e assist contro Verona, Bologna e Genoa. Doppio assist con Udinese e Fiorentina. Assist singolo con Sassuolo e Benevento. Gol con Juventus (campionato), Roma, Parma e ancora Juventus (Coppa Italia). Un rendimento che ha permesso alla Dea di giocarsi il secondo posto finale in campionato e il trofeo in Coppa Italia e che certamente non è passato inosservato ai tanti osservatori che oramai hanno nelle partite della squadra di Gasperini un appuntamento fisso. Dalla Premier hanno già mostrato apprezzamento per le sue qualità, anche se l'Atalanta non sembra assolutamente intenzionata a cedere quello che settimana dopo settimana è sempre più un punto fisso del gioco orobico. Il tutto ovviamente senza contare possibili offerte irrinunciabili. Quanto? Con proposte da 35, magari 40 milioni, ecco che l'Atalanta potrebbe anche sedersi al tavolo delle trattative.